https://static.news.ru/photo/1fab6684-5d3d-11ea-90be-fa163e074e61_660.jpg Ольга Зайцева Фото: Andreas Gebert/dpa/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по биатлону россиянка Ольга Зайцева во время слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) заявила, что никогда не принимала допинг.

Я никогда не принимала допинг. И не люблю людей, которые этим занимаются, — приводит слова Зайцевой ТАСС.

Также спортсменка отметила, что никогда не встречалась с бывшим директором московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

Ранее Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые завершили карьеру, но в 2017 были пожизненно дисквалифицированы, во время слушаний в суде заявил, что, согласно заключению британских и российских экспертов, подписи Григория Родченкова в представленных МОК документах являются поддельными, писал NEWS.ru.

Спортсменки подали апелляцию на дисквалификацию. Документы с подписями Родченкова являются главным доказательством в деле биатлонисток.