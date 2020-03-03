https://static.news.ru/photo/ccf9be04-5d5a-11ea-b5bc-fa163e074e61_660.jpg Ольга Вилухина Фото: Wang Haofei/Xinhua/Global Look Press

Российская биатлонистка Ольга Вилухина рассказала, как прошло слушание в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Я очень обрадовалась, что была подделка подписей — это обвал всему делу. Я негодую по поводу всего этого как серебряный призёр. Я сдала сотни допинг-проб, ни одна из них не была сомнительной за исключением той, которая в нашем деле как-то трактуется как с царапиной, — цитирует Вилухину РИА Новости.

Она отметила, что не царапала свои пробы, это информация является клеветой. При этом Вилухина отметила, что ей понравилось, как прошли слушания, и она возвращается домой в хорошем настроении.

Ранее Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые завершили карьеру, но в 2017 были пожизненно дисквалифицированы, во время слушаний в суде заявил, что согласно заключению британских и российских экспертов, подписи Григория Родченкова в представленных МОК документах являются поддельными, писал NEWS.ru.

Спортсменки подали апелляцию на дисквалификацию. Документы с подписями Родченкова являются главным доказательством в деле биатлонисток.