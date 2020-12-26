Биатлонистка Васнецова объяснила причины ухудшения её стрельбы в сборной

https://static.news.ru/photo/03eb5c8c-478f-11eb-80ac-fa163e074e61_660.jpg Валерия Васнецова Фото: vk.com/vasnetsova.lera

Биатлонистка сборной России Валерия Васнецова, занявшая шестое место в спринте на этапе Кубка мира в Чайковском, рассказала, почему у неё разладилась стрельба в этом сезоне.

У нас сильно поменялся тренировочный процесс. У Михаила Викторовича Шашилова не забалуешь в плане нагрузок. Он даёт очень жёсткие тренировки, благодаря которым я хорошо выступаю ногами и чувствую себя лучше, чем в прошлом году. А когда возрастает нагрузка, стрельба падает, потому что работаешь в высоких зонах интенсивности, — рассказала Васнецова NEWS.ru.

Также спортсменка отметила, что из симптомов коронавируса в ноябре чувствовала только потерю обоняния и лёгкий насморк, а к тренировкам вернулась спустя пару дней.

Как писал NEWS.ru, тренерский штаб женской сборной России принял решение освободить Ларису Куклину и Татьяну Акимову от дальнейших отборочных стартов в Чайковском и вызвал их на подготовительный сбор в Сочи.