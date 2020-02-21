https://static.news.ru/photo/bea39874-548c-11ea-9fc8-fa163e074e61_660.jpgСветлана СлепцоваФото: Andreas Gebert/dpa/Global Look Press
Бывшая биатлонистка сборной России Светлана Слепцова прокомментировала свою дисквалификацию и обвинения Международного союза биатлонистов (IBU) в нарушении антидопинговых правил, подчеркнув, что не употребляла запрещённые препораты.
Мне приписывают остарин, но его нет в пробе, по которой меня обвиняют. И никогда не было. Даже в этих странных документах осведомителей написано, что уровень — ноль. Я не использовала запрещённые препараты, — цитирует Слепцову ТАСС.
Она отметила, что будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Ранее NEWS.ru писал о том, что российская биатлонистка Светлана Слепцова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Результаты спортсменки с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы. Фактически будет отменён только один результат — шестое место на этапе в Анси в 2013 году в составе эстафетной команды на Кубке мира.