Фото: Andreas Gebert/dpa/Global Look Press

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал обвинения норвежских журналистов и спортсменов, которые считают, что россиянин мог получить преимущество в масс-старте благодаря снегоходу, который шёл рядом.

Да я этот снегоход видел впереди пару раз и в основном использовал как навигатор, его и видно толком не было, как и трассу иногда. Не понимаю, какое преимущество можно тут...