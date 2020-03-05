https://static.news.ru/photo/3e78fcba-5f14-11ea-be93-fa163e074e61_660.jpg Светлана Слепцова Фото: Andreas Gebert/dpa/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по биатлону 2010 года Светлана Слепцова подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о своей дисквалификации, которое принял Международный союз биатлонистов (IBU).

Она подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение Международного союза биатлонистов о её дисквалификации. Дальше будет сформирована панель CAS, которая займётся рассмотрением дела, — заявил адвокат спортсменки Алексей Панич.

Он выразил надежду, что суд примет решение в пользу спортсменки, дело будет рассмотрено в течение нескольких месяцев. Россиянка также подала жалобу в отношении биатлониста Евгения Устюгова. Адвокат заявил, что информация по этой жалобе будет в ближайшем будущем, сообщает РИА Новости.

Международный союз биатлонистов дисквалифицировал на два года Слепцову и Устюгова на основании данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории. Результаты Слепцовой с 22 марта 2013 года до конца сезона Кубка мира — 2013/14 будут аннулированы. Срок её дисквалификации начался с 11 февраля 2020 года, спортсмены уже завершили карьеру.

NEWS.ru писал, что Международный олимпийский комитет (МОК) считает, что подписи экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова на письменных показаниях были поддельными.