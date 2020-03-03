https://static.news.ru/photo/397b0b14-5d56-11ea-93d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: romashka_yana/instagram

Российская биатлонистка Яна Романова рассказала подробности о том, как проходило слушание в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Я считаю, что мы позицию донесли, мы это сказали, арбитры нас услышали. Я надеюсь, что они примут справедливое решение, мы будем очень этого ждать, — цитирует Романову РИА Новости.

Ранее Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые завершили карьеру, но в 2017 были пожизненно дисквалифицированы, во время слушаний в суде заявил, что согласно заключению британских и российских экспертов, подписи Григория Родченкова в представленных МОК документах являются поддельными, писал NEWS.ru.

Спортсменки подали апелляцию на дисквалификацию. Документы с подписями Родченкова являются главным доказательством в деле биатлонисток.