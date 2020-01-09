Российская биатлонистка Кристина Резцова, показавшая 50-й результат в спринте на 4-м этапе Кубка мира в Оберхофе, заявила, что при стрельбе не нужно было бороться с ветром.
Лёжа один выстрел попал в порыв, начался ветер. На следующий выстрел я сделала вынос, но перед этим немного не повезло. На стойке слишком осторожничала, промахнулась вторым выстрелом, который долго выцеливала. У меня винтовка «стояла» прямо на мишени, можно было три выстрела сделать за это время. Последний выстрел тоже получился «грязный». Не знаю, зачем стала что-то выдумывать. Надо было не бороться с ветром, а стрелять как обычно, — сказала она корреспонденту NEWS.ru после финиша.
Также спортсменка добавила, что состояние у неё не оптимальное.
На первом круге был лёд и хорошее скольжение, а второй и третий круг лыжи «набирали» воды и сильно «тупили». Приходилось работать чаще, а состояние у меня не оптимальное в скоростных движениях. Было тяжеловато. Предполагаю, что это связано с силовой работой и недовосстановлением после дороги, — сказала она.
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