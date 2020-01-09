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Российская биатлонистка Лариса Куклина, занявшая 30-е место в спринте на четвертом этапе Кубка мира, заявила, что два промаха связаны с новыми патронами.

Промахи отчасти связаны с тем, что стреляли новой партией патронов, — сказала она журналистам после финиша. Также Куклина отметила, что находится не в оптимальной форме. Сейчас форма не оптимальная, потому...