Биатлонистка Резцова призналась в употреблении допинга

https://static.news.ru/photo/8a0129d2-392a-11eb-bd0a-fa163e074e61_660.jpg Анфиса Резцова Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Трёхкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках и биатлоне Анфиса Резцова рассказала об использовании допинга в своей карьере.

У нас забирали кровь три или четыре раза в подготовительный период. Тренеры видели, когда мы чувствуем себя хорошо, и отправляли на сдачу. У нас брали 800 мл, выливали в банку. Ее в холодильник, потом нам вводили зимой — нашу же кровь. Наверное, кому-то это помогало — честно, по эффекту я ничего не чувствовала, — приводит слова Резцовой Sports.ru.

Также Резцова рассказала, что после 1996 года согласилась принять участие в фармакологической программе, в которой участвовала вся команда, и почувствовала добавку в организме и способность показывать хорошие результаты.

Как писал NEWS.ru, Союз биатлонистов России объявил участников традиционной Рождественской гонки, которая пройдёт 28 декабря в немецком Рупольдинге. Сборную России в одиночной смешанной эстафете будут представлять Евгения Павлова и Матвей Елисеев.