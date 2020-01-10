https://static.news.ru/photo/558a649e-346b-11ea-b6ef-fa163e074e61_660.jpg Кристина Резцова Фото: Holger John via imago-images.de/Global Look Press

Российская биатлонистка Кристина Резцова недовольна своим выступлением в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Сегодня недовольна своей работой. Плохо проехала первый спуск и пришлось плужить. На рубеже загнала себя в безвыходную ситуацию и начала ругать. Видимо, это помогло обойтись без штрафных кругов. В Хохфильцене мне больше подходила трасса, а сейчас чувствовала себя хуже. Но при этом не было перед стартом никакого мандража, — сказала Резцова журналистам.

Резцова воспользовалась шестью дополнительными патронами на двух огневых рубежах, передав эстафету после своего этапа на 15 месте.

Ранее тренерский штаб сборной России внёс изменения в состав мужской команды в эстафетной гонке на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Вместо Матвея Елисеева на третьем этапе побежит Никита Поршнев, писал NEWS.ru.