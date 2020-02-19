https://static.news.ru/photo/b239523e-5308-11ea-88ba-fa163e074e61_660.jpg Кристина Резцова Фото: Holger John/www.imago-images.de/Global Look Press

Биатлонистка сборной России Кристина Резцова заняла третье место среди шести участниц на контрольной тренировке на 10 км с общего старта в Антхольце, где проходит чемпионат мира.

Мы очень медленно начали и на стойке меня задуло так, что я ничего не смогла сделать. Долбило меня очень сильно. Настолько мы начали гонку лайтово, что я пошла вперёд и меня никто не обгонял, но боялась, что где-то меня накроет, — приводит слова спортсменки корреспондент NEWS.ru.

По ее словам, когда она пришла на рубеж её пусль поднялся до 178.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка (дважды по биатлону и один раз в лыжных гонках) Анфиса Резцова заявила, что её дочь Кристина Резцова не сможет завоевать медали на чемпионате мира по биатлону, писалNEWS.ru.