https://static.news.ru/photo/6431ba04-393b-11ea-bc65-fa163e074e61_660.jpg Кристина Резцова Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Российская биатлонистка Кристина Резцова заявила, что её лыжи плохо ехали в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Третий этап отличается от первого, что нет «халявы» и надо работать с первых метров. Я попыталась поехать за Экхофф и чувствовала себя неплохо, но на первом подъёме испытала шок. Лыжи по сравнению с ней совсем не ехали, как бы я ни толкалась, — сказала Резцова журналистам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что женская сборная Норвегии по биатлону заняла первое место в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Россиянки финишировали на одиннадцатом месте (+2.33,8; 0+6). В составе сборной выступали Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт.