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Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, выступающая за сборную Словении, заявила, что не жалеет о смене спортивного гражданства.

При переходе я попросила команду Словении подумать три-четыре дня, но в итоге на следующее утро дала положительный ответ. Ещё ни разу не пожалела об этом решении, — сказала Подчуфарова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Выступать за сборную Словении 27-летняя спортсменка начнёт в середине января 2020 года, что связано с полугодовым периодом ожидания после включения в пул тестирования WADA.

В октябре Ольга Подчуфарова объяснила своё намерение выступать за сборную Словении, сообщал NEWS.ru. Она отметила, что сама — хозяйка своей жизни и карьеры, поэтому не стремится всем нравиться и не ждёт одобрения. По её словам, в восприятии болельщиков весь наш спорт — это шоу для вечерних посиделок или подобие циркового представления, шапито, а она не хочет быть в нём грустным клоуном.