Биатлонистка Павлова выиграла масс-старт в Тюмени

https://static.news.ru/photo/7c28be2a-273b-11eb-bdc5-fa163e074e61_660.jpg Евгения Павлова Фото: Petter Arvidson/Bildbyran via ZUMA Press/ТАСС

Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова одержала победу в масс-старте на 12,5 км во второй контрольной гонке на сборе женской команды в Тюмени. С одним промахом она показала результат 33:23 минуты.

Второе место заняла, также с одним кругом штрафа, Тамара Воронина из Свердловской области, уступившая победительнице 34 секунды. Замкнула тройку лучших с двумя промахами Лариса Куклина из ЯНАО (+40 сек.). Также в шестёрку лучших попали победительница вчерашней гонки Ульяна Кайшева, Анастасия Халиуллина и Ирина Казакевич. Всего в гонке приняли участие 14 спортсменов основного и резервного составов.

По итогам трёх гонок: прошедших спринта и масс-старта и назначенного на 17 ноября спринта — будет сформирован состав женской сборной России. В команду из семи спортсменок по результатам прошлого сезона уже вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова и Лариса Куклина. Полный состав сборной России будет объявлен 18 ноября, после чего команда отправится в Финляндию, где 28 ноября стартует первый этап Кубка мира по биатлону.

Как писал NEWS.ru, биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева благодаря чистой стрельбе одержала победу в первом спринте на контрольных стартах сборной России в Тюмени.