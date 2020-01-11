Фото: Peter Hartenfelser/www.imago-images.deGlobal Look Press

Российская биатлонистка Лариса Куклина, занявшая последнее 30-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе, рассказала о борьбе с подругой по команде Светланой Мироновой и подвела итоги этапа.

С первого рубежа поняла, что не смогу бороться за высокое место. Бежалось полегче, чем в предыдущие дни. На финише немножко пободались со Светой. Сегодня не получилось с ней побороться, но...