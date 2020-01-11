Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен прокомментировала своё выступление в гонке с общего старта на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Я не могла представить, что смогу так удачно отстрелять в таких погодных условиях. Конечно, у нас в Финляндии ветреная погода не редкость, но таких сильных порывов, как в Оберхофе, нет. Это моя первая победа здесь в карьере, и тем она особенно приятна. Я не думаю о том, буду ли выступать до следующей Олимпиады. Стараюсь жить только сегодняшним днём, и моя следующая цель — успешное выступление в Рупольдинге, — сказала Мякяряйнен корреспонденту NEWS.ru.
Мякяряйнен выиграла масс-старт на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Второе место заняла норвежка Тириль Экхофф, третье — её соотечественница Марте Рёйселанд. Россиянка Светлана Миронова финишировала 29-й, Лариса Куклина заняла последнее, 30-е место, писал NEWS.ru.
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