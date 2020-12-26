Биатлонистка Мощенкова выиграла спринт на Кубке России в Чайковском

https://static.news.ru/photo/a5255bd2-482c-11eb-8e4f-fa163e074e61_660.jpg Ольга Мощенкова Фото: vk.com/shesterikova_o

30-летняя тюменская биатлонистка Ольга Мощенкова одержала победу в спринте на отборочных соревнованиях в Чайковском. С чистой стрельбой она преодолела дистанцию в 7,5 км за 26.15,4 минуты.

Второе место заняла Екатерина Кулакова из Красноярского края, которая с одним штрафным кругом уступила победительнице 14,8 секунды. Третье место, как и днём ранее заняла югорчанка Елизавета Каплина (1 промах, +15,9).

По итогам трёх стартов больше всех очков набрала Наталья Гербулова, занявшая шестое место. Согласно критериям отбора, она получила право принять участие в январских этапах Кубка мира. Победительница другого спринта Тамара Воронина финишировала только 13-й.

Как писал NEWS.ru, удмуртский биатлонист Александр Поварницын, занявший шестое место в спринте на отборочных соревнованиях «Ижевская винтовка» рассказал о последствиях перенесённого коронавируса во время ноябрьского сбора национальной команды.