https://static.news.ru/photo/2d17078c-258f-11ea-8a63-fa163e074e61_660.jpg Светлана Миронова Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Светлана Миронова возглавила рейтинг Союза биатлонистов России (СБР) сезона-2019/20, обновлённая версия которого опубликована 23 декабря.

Миронова набрала 521 очко в зачёте СБР. Второе место в рейтинге занимает Ирина Старых (462), третье — Екатерина Глазырина (457), четвёртое — Екатерина Юрлова-Перхт (450), пятое — Анастасия Поршнева (386). Лариса Куклина располагается на шестой строчке (357), Тамара Воронина — на 25-й (167), Кристина Резцова — на 28-й (142).

В мужском зачёте лидерство сохранил Александр Логинов, набравший 669 очков. На втором месте идёт Матвей Елисеев (539), на третьем — Саид Каримулла Халили (352). Четвёртое место занимает Никита Поршнев (284), пятое — Кирилл Стрельцов (283).

Евгений Гараничев расположился на шестом месте (282), Дмитрий Малышко — на 20-м (181), Антон Бабиков — на 36-м (106), Эдуард Латыпов — на 40-м месте (91).

Ранее норвежец Йоханнес Бё занял первое место в гонке с общего старта на третьем этапе Кубка мира во Франции. Лучший из россиян Логинов занял 11-е место (+2.17,4; 2), Поршнев финишировал 18-м (+3.18,4; 1). Елисеев занял предпоследнее, 29-е место. Его отставание составило 6 минут 8 секунд, несмотря на то что он прошёл всю гонку без промахов, писал NEWS.ru.