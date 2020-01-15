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Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Довольна, что сумела справиться со стрельбой, но не могу пока понять, с чем связан такой большой проигрыш. Заметила только на рубеже, что Экхофф меня догнала. Самочувствие после болезни улучшилось, но...