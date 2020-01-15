Российская биатлонистка Светлана Миронова не знает, с чем связан такой результат в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, где она стала последней из россиянок.
Подготовительный период прошёл плодотворно, поэтому не могу понять, с чем связан такой проигрыш. Началось отставание с первого километра. Такой результат не столько расстраивает, сколько заставляет задуматься, анализировать, — сказала Миронова журналистам.
Первое место в спринте заняла норвежка Тириль Экхофф, второе — шведка Ханна Эберг, третьей стала итальянка Доротея Вирер. Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, которая заняла 36-е место, Екатерина Юрлова-Перхт — 37-е. Кристина Резцова финишировала 42-й, Ирина Старых — 60-й, Светлана Миронова — 77-й, писал NEWS.ru.
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