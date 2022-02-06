Биатлонистка Миронова после 23-го места в гонке повторила слова Клебо

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Российская биатлонистка Светлана Миронова выругалась после выступления в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине. Там она заняла 23-е место, передаёт «Спорт-Экспресс».

Как сказал Йоханнес Клебо: это жопа, — заявила Миронова.

Когда она узнала, что её отставание от победителя составило 2,5 минуты, то подтвердила, что не зря процитировала Клебо, и сказала, что таков уровень её готовности на данный момент.

Накануне норвежский лыжник Клебо выругался после провала в скиатлоне на Олимпиаде, где занял 29-е место. Он проиграл россиянину Александру Большунову, занявшему первое место, почти девять минут.

Женская индивидуальная гонка в биатлоне прошла 7 февраля, победу в ней одержала немецкая биатлонистка Денизе Херрман. Лучшая из россиянок, Кристина Резцова финишировала девятой.