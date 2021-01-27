Биатлонистка Куклина завоевала бронзу на чемпионате Европы

https://static.news.ru/photo/4344e5b0-608f-11eb-b0dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Российская биатлонистка Лариса Куклина с одной минутой штрафа стала бронзовым призёром чемпионата Европы в польском городе Душники-Здруй в индивидуальной гонке.

Победительницей соревнований стала полька Моника Хойниш-Старега, которая показала лучший результат с одной минутой штрафа — 45.17,1. Второе место заняла украинка Анастасия Меркушина, с чистой стрельбой уступившая победительнице 2,9 секунды. Куклина проиграла Хойгиш-Стареге 15,5 секунды. Четвёртое место заняла ещё одна россиянка — Анастасия Шевченко, стрелявшая чисто на всех рубежах и отставшая от победительницы на 33,5 секунды.

Полина Шевнина заняла 17-е место (2 промаха, +3.21,2), а Наталья Гербулова финишировала 22-й (3 промаха, +3.49,2). Екатерина Носкова показала 27-й результат (3 промаха, +4.02,5).

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