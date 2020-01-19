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Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала своё выступление в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Не могла справиться с дыханием на первой стойке и захлёбывалась на каждом выстреле. Перед рубежом в толпе шли слишком медленно, из-за чего я подошла на рубеж на низком пульсе. Первый круг дался мне тяжело, но потом с каждым кругом становилось легче, — сказала Куклина журналистам.

Она также объяснила, почему не приняла участие в эстафете.

Решение пропустить эстафету — общее. Мы пообщались с Виталием Викторовичем Норицыным и решили её пропустить. Мне надо было отдохнуть и не делать никакую физическую нагрузку, так как я давно не отдыхала. Это помогло мне преодолеть реакклиматизацию. Теперь надо смотреть вперёд на чемпионат мира и приходить к нему в чувства, — добавила спортсменка.

Ранее норвежская биатлонистка Тириль Экхофф заняла первое место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Россиянка Лариса Куклина заняла 19-е место. Ирина Старых, стартовавшая последней, стала 27-й, Кристина Резцова — 34-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 44-й, писал NEWS.ru.