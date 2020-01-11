https://static.news.ru/photo/1d3d651c-353a-11ea-a6f5-fa163e074e61_660.jpg Лариса Куклина Фото: Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская биатлонистка Лариса Куклина заявила, что не справилась со стрельбой в гонке с общего старта на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, где она финишировала предпоследней.

Не справилась с ветром — ошибка только одна. На 30-й установке другая роза ветров, я там не смогла сориентироваться в силу непрофессионализма. Это моя грубейшая ошибка, — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен выиграла масс-старт на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Второе место заняла норвежка Тириль Экхофф, третье — её соотечественница Марте Рёйселанд. Россиянка Лариса Куклина финишировала 29-й, Светлана Миронова заняла последнее, 30-е место, писал NEWS.ru.