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Российская биатлонистка Светлана Миронова не знает, с чем связан такой результат в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, где она стала последней из россиянок.

Подготовительный период прошёл плодотворно, поэтому не могу понять, с чем связан такой проигрыш. Началось отставание с первого километра. Такой результат не столько расстраивает, сколько заставляет задуматься, анализировать, — сказала Миронова...