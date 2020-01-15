Российская биатлонистка Лариса Куклина, ставшая лучшей в российской команде в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, заняла 36-е место. После гонки она рассказала, как болельщики восприняли её последнее место в масс-старте в Оберхофе.
Я пытаюсь абстрагироваться от негативных комментариев болельщиков, но есть люди, которые пишут такое, что я не могу вслух произнести. Я могу только посочувствовать таким несчастным людям, неудовлетворённым своей жизнью или судьбой. Я бы никогда не пожелала специально так обидеть человека, — рассказала Куклина после спринта в Рупольдинге.
Как сообщал NEWS.ru, Екатерина Юрлова-Перхт призналась, что так и не смогла найти свой ход в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен