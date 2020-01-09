Российская биатлонистка Лариса Куклина, занявшая 30-е место в спринте на четвертом этапе Кубка мира, заявила, что два промаха связаны с новыми патронами.
Промахи отчасти связаны с тем, что стреляли новой партией патронов, — сказала она журналистам после финиша.
Также Куклина отметила, что находится не в оптимальной форме.
Сейчас форма не оптимальная, потому что подзагрузились силовой работой между сборами, - подчеркунла спортсменка.
Кроме того, она заявила, что у неё нет вопросов к подготовке лыж.
К работе сервисеров вопросов нет, но лыжи у нас не лучшие. Лучшие достаются сильнейшим, — сказал она.
Лучшей из россиянок в спринте на 4-м этапе Куюка мира стала Светлана Мировнова, писалNEWS.ru.
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