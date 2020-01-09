https://static.news.ru/photo/cc8a1ae4-32ef-11ea-8234-fa163e074e61_660.jpg Лариса Куклина Фото: BEAUTIFUL SPORTS/Graban/Global Look Press

Российская биатлонистка Лариса Куклина, занявшая 30-е место в спринте на четвертом этапе Кубка мира, заявила, что два промаха связаны с новыми патронами.

Промахи отчасти связаны с тем, что стреляли новой партией патронов, — сказала она журналистам после финиша.

Также Куклина отметила, что находится не в оптимальной форме.

Сейчас форма не оптимальная, потому что подзагрузились силовой работой между сборами, - подчеркунла спортсменка.

Кроме того, она заявила, что у неё нет вопросов к подготовке лыж.

К работе сервисеров вопросов нет, но лыжи у нас не лучшие. Лучшие достаются сильнейшим, — сказал она.

Лучшей из россиянок в спринте на 4-м этапе Куюка мира стала Светлана Мировнова, писалNEWS.ru.