Российская биатлонистка Лариса Куклина пока не определилась, стоит ли ей бежать в масс-старте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
Бежать масс-старт или выспаться и отдохнуть завтра? Трудный вопрос. Сильная усталость, не знаю, где брать силы на масс-старт. Масс-старты мне не даются легко. Не думаю, что надо пропускать масс-старт, — цитирует Куклину «Чемпионат».
Ранее сборная Франции по биатлону выиграла смешанную эстафету на шестом этапе Кубка мира в Поклюке. Сборную России в смешанной эстафете представляли Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых, которые финишировали на четвёртом месте, писал NEWS.ru.