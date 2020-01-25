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Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце.

Российский дуэт набрал 220,42 балла. Вторыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (220,28). Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли третье место(211,29). Ранее россиянин Дмитрий Алиев одержал победу на...