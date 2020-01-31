https://static.news.ru/photo/e5db1864-443c-11ea-bcbf-fa163e074e61_660.jpg Любовь Калинина Фото: bi_athlon/vk.com

Россиянка Любовь Калинина заняла второе место в спринтерской гонке на юношеском чемпионате мира, который проходит в швейцарском Ленцерхайде.

Первое место заняла Линда Цингерле из Италии, преодолев дистанцию 6 км за 17 минут 44,7 секунд с одним промахом. Отставание Калининой составило 20,8 секунды. Бронзовую медаль завоевала француженка Ошеан Мишлон (+21,3; 2).

Ранее российская биатлонистка Анастасия Халиуллина завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате мира, который проходит в швейцарском Ленцерхайде. Второе место заняла Милена Тодорова из Болгарии. Бронзу завоевала швейцарка Эми Басерга, писал NEWS.ru.