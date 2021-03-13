Биатлонистка Гореева выиграла спринт на Кубке IBU, Егорова — вторая

Российские биатлонистки успешно выступили в спринте на заключительном этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе, заняв четыре места в пятёрке лучших. Анастасия Гореева при этом одержала победу, а её тёзка Егорова заняла второе место.
Гореева с чистой стрельбой показала лучший результат на дистанции 7,5 км — 20.52,7 секунды. Второе место заняла Анастасия Егорова, уступившая победительнице всего 1,1 секунды и также стрелявшая чисто. Француженка Каролин Коломбо стала бронзовым призёром (0 промахов, +20,2 секунды).
Наталья Гербулова финишировала на четвёртой позиции (0 промахов, +35,0), а призёр чемпионата Европы Анастасия Шевченко замкнула пятёрку лучших (1 промах, +35,6 секунды). Алина Кудисова показала девятый результат (1 промах, +1.05,4). Елизавета Каплина заняла 15-е место (1 промах, +1.18,5), а Екатерина Носкова закончила гонку 19-й (3 промаха, +1.25,3).
Как писал NEWS.ru, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итог женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место, который сборная России провалила. По итогам гонки впервые в истории только одна российская спортсменка набрала зачётные очки, полагающиеся за место в топ-40.