Биатлонистка Гореева выиграла спринт на Кубке IBU, Егорова — вторая

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Продюсер Яна Рудковская назвала причину ухода фигуристки Алёны Косторной из академии её супруга Евгения Плющенко. По её словам, спортсменка приходила в «Ангелы Плющенко» к тренеру Сергею Розанову, но когда их отношения ухудшились, решила вернуться в группу Тутберидзе.

Евгений первое время помогал, но потом она начала заниматься только с Сергеем Александровичем между своими болезнями и восстановлениями, — заявила Рудковская в интервью «Спорт-Экспрессу». Она добавила, что сообщать об уходе...