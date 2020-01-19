Я не чувствовала много давления сегодня, просто получало удовольствие от хорошей атмосферы и музыки. Я была в хорошем настроении перед гонкой. Неудачи прошлых лет меня многому научили, и я стала серьёзнее относиться к спорту. Мы тренировались много всё межсезонье и между этапами. Даже утром 1 января я выходила на тренировку, — сказала Экхофф журналистам.