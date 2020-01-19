Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала, что много внимания уделяла подготовительному процессу перед стартом сезона и между этапами Кубка мира.
Я не чувствовала много давления сегодня, просто получало удовольствие от хорошей атмосферы и музыки. Я была в хорошем настроении перед гонкой. Неудачи прошлых лет меня многому научили, и я стала серьёзнее относиться к спорту. Мы тренировались много всё межсезонье и между этапами. Даже утром 1 января я выходила на тренировку, — сказала Экхофф журналистам.
Ранее норвежская биатлонистка Тириль Экхофф заняла первое место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Россиянка Лариса Куклина заняла 19-е место. Ирина Старых, стартовавшая последней, стала 27-й, Кристина Резцова — 34-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 44-й, писал NEWS.ru.
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