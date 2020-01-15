Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Российская биатлонистка Лариса Куклина, ставшая лучшей в российской команде в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, заняла 36-е место. После гонки она рассказала, как болельщики восприняли её последнее место в масс-старте в Оберхофе.

Я пытаюсь абстрагироваться от негативных комментариев болельщиков, но есть люди, которые пишут такое, что я не могу вслух произнести. Я могу только посочувствовать таким несчастным людям, неудовлетворённым своей жизнью или...