Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф считает, что выиграла спринтерскую гонку на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге за счёт хорошей работы лыж.
Думаю, я много отыграла за счёт лыж на спусках сегодня. В этом у меня было большое преимущество. Мой любимый цвет жёлтый, поэтому лидерская майка мне подойдёт, но я буду испытывать серьёзное давление, — сказала Экхофф на пресс-конференции.
Второе место в спринте заняла шведка Ханна Эберг, третьей стала итальянка Доротея Вирер. Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, которая заняла 36-е место, Екатерина Юрлова-Перхт — 37-е. Кристина Резцова финишировала 42-й, Ирина Старых — 60-й, Светлана Миронова — 77-й, писал NEWS.ru.
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