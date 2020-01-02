https://static.news.ru/photo/0dde52de-2d4c-11ea-ad4c-fa163e074e61_660.jpg Тириль Экхофф Фото: Christian Einecke/www.imago-images.de/Global Look Press

Четырёхкратная чемпионка мира по биатлону Тириль Экхофф рассказала, как отмечают Новый год в Норвегии.

По её словам, организуют масштабную вечеринку и сильно напиваются.

Просто много алкоголя, вот и все наши традиции. Мы, биатлонисты, конечно, не настолько сильно отмечаем, — отметила она.

Спортсменка добавила, что в последний раз сильно перебрала со спиртными напитками, когда ей было 20, передаёт «Матч ТВ».

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фотографии своей новогодней ночи. На них он представлен в паре с любимой — красавицей Джорджиной Родригес.