Четырёхкратная чемпионка мира по биатлону Тириль Экхофф рассказала, как отмечают Новый год в Норвегии.
По её словам, организуют масштабную вечеринку и сильно напиваются.
Просто много алкоголя, вот и все наши традиции. Мы, биатлонисты, конечно, не настолько сильно отмечаем, — отметила она.
Спортсменка добавила, что в последний раз сильно перебрала со спиртными напитками, когда ей было 20,
Ранее NEWS.ru писал, что нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фотографии своей новогодней ночи. На них он представлен в паре с любимой — красавицей Джорджиной Родригес.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен