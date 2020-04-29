Биатлонистка Акимова вошла в расширенный состав сборной РФ после декрета

https://static.news.ru/photo/dbce4a30-8a0a-11ea-a648-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/tanyaakimova1

Российская биатлонистка Татьяна Акимова вернулась в спорт после рождения ребёнка и вошла в расширенный состав национальной команды.

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал расширенные списки спортсменов-кандидатов в национальные сборные команды на централизованную подготовку в сезоне-2020/21. Всего в мужской и женский основной состав вошли по 24 спортсмена.

Также после декрета в состав вошла Дарья Виролайнен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 20 апреля правление СБР утвердило кандидатуры тренеров сборной на сезон-2020/21. После почти недельных дискуссий и удалённого голосования было принято решение утвердить кандидатуры, предложенные вице-президентом СБР Валерием Польховским, в том числе его самого — на роль главного тренера. По сути, это означает окончательную потерю реальной власти президентом организации Владимиром Драчёвым.