Биатлонистка Акимова вошла в расширенный состав сборной РФ после декрета

Российская биатлонистка Татьяна Акимова вернулась в спорт после рождения ребёнка и вошла в расширенный состав национальной команды.
Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал расширенные списки спортсменов-кандидатов в национальные сборные команды на централизованную подготовку в сезоне-2020/21. Всего в мужской и женский основной состав вошли по 24 спортсмена.
Также после декрета в состав вошла Дарья Виролайнен.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 20 апреля правление СБР утвердило кандидатуры тренеров сборной на сезон-2020/21. После почти недельных дискуссий и удалённого голосования было принято решение утвердить кандидатуры, предложенные вице-президентом СБР Валерием Польховским, в том числе его самого — на роль главного тренера. По сути, это означает окончательную потерю реальной власти президентом организации Владимиром Драчёвым.
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