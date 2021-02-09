Биатлонистам из РФ запретили показывать государственные символы в соцсетях

https://static.news.ru/photo/b9457c40-6ae7-11eb-aaac-96000091f725_660.jpg Александр Логинов Фото: vk.com/alexander__loginov

Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российским спортсменам публиковать на личных страницах в соцсетях гимн, герб, флаг и другие государственные символы России во время чемпионата мира по биатлону.

За нарушение запрета представителям сборной РФ может быть вынесено предупреждение. В IBU рассказали ТАСС, что российских журналистов это правило не касается, так как представители СМИ не попадают под санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA). При этом собеседник агентства подчеркнул, что журналисты не смогут передавать спортсменам госсимволы, поэтому финишировать с флагом биатлонистам не удастся в любом случае.

Чемпионат мира пройдёт в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля, на турнире разыграют 12 комплектов наград. Первенство откроется смешанной эстафетой.

В декабре 2020 года после рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS) вступили в силу санкции WADA в отношении России. Спортсмены из РФ в течение двух лет не смогут использовать государственные символы на международных соревнованиях. На ЧМ по биатлону сборная выступит как команда Союза биатлонистов России (СБР), при этом можно будет использовать только английскую аббревиатуру для названия национальной федерации — RBU. Вместо триколора на форме спортсменов будет флаг с монохромным логотипом СБР.

Как передавал NEWS.ru, в преддверии чемпионата мира группа ветеранов биатлона во главе с Александром Тихоновым написала открытое письмо комментатору канала «Матч ТВ» Дмитрию Губерниеву с просьбой прекратить оскорбления тренеров и спортсменов сборной России. Письмо подписали заслуженный тренер СССР Александр Привалов, олимпийские чемпионы Владимир Аликин и Анатолий Алябьев, чемпионы мира Геннадий Ковалёв и Юрий Колмаков, заслуженный тренер России Анатолий Хованцев.