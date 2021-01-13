Биатлониста Латыпова сравнили с «ракетой» Максимом Чудовым

https://static.news.ru/photo/55c68868-5579-11eb-96e2-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Латыпов Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по биатлону и личный тренер Александра Логинова Александр Касперович прокомментировал дебют Эдуарда Латыпова в качестве финишёра сборной России, который принёс команде победу на финише смешанной эстафеты.

Эдуард Латыпов сейчас показывает то, что и должен показывать. В своё время у него были большие проблемы со стрельбой, но я всегда верил в Эдуарда и в то, что эти проблемы можно решить. Латыпов — один из самых перспективных спортсменов России. У нас в Уфе был Максим Чудов, которого называли чудо-ракетой, а теперь, надеюсь, новой ракетой из Башкирии будет Латыпов, — рассказал Касперович NEWS.ru.

Также он отметил, что ни он, ни его подопечный Александр Логинов не видят ничего плохого в том, если Латыпов будет и дальше финишёром в эстафетах.

Полностью интервью с Касперовичем читайте на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».