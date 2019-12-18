Правление Союза биатлонистов России (СБР) выбрало Семёна Сучилова для участия на первых четырёх этапах Кубка IBU в 2020 году.
Согласно утверждённым критериям отбора СБР, на этапы Кубка IBU с четвёртого по седьмой отбирается лидер текущего рейтинга Кубка России после первых трёх этапов.
В итоге сразу два спортсмена — Сучилов и Юрий Шопин — набрали одинаковое количество очков и разделили между собой первое место рейтинга. Правление СБР по дополнительным показателям приняло решение выбрать для участия в Кубке IBU Сучилова, сообщает пресс-служба СБР.
Ранее NEWS.ru писал, что Семён Сучилов стал победителем спринтерской гонки на первом этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.
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