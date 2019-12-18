https://static.news.ru/photo/f80f3b4c-2181-11ea-9cd3-fa163e074e61_660.jpg Семён Сучилов Фото: Сборная России по биатлону/СБР/vk.com

Правление Союза биатлонистов России (СБР) выбрало Семёна Сучилова для участия на первых четырёх этапах Кубка IBU в 2020 году.

Согласно утверждённым критериям отбора СБР, на этапы Кубка IBU с четвёртого по седьмой отбирается лидер текущего рейтинга Кубка России после первых трёх этапов.

В итоге сразу два спортсмена — Сучилов и Юрий Шопин — набрали одинаковое количество очков и разделили между собой первое место рейтинга. Правление СБР по дополнительным показателям приняло решение выбрать для участия в Кубке IBU Сучилова, сообщает пресс-служба СБР.

Ранее NEWS.ru писал, что Семён Сучилов стал победителем спринтерской гонки на первом этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.