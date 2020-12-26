Биатлонист Сучилов выиграл второй спринт на «Ижевской винтовке»

https://static.news.ru/photo/91a5a0f2-48e6-11eb-a716-fa163e074e61_660.jpg Семён Сучилов Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Ханты-Мансийский биатлонист Семён Сучилов одержал вторую подряд победу в спринте на «Ижевской винтовке» и обеспечил себе участие в международных соревнованиях в январе 2021 года. С одним кругом штрафа он преодолел дистанцию за 27 минут 49,2 секунды.

Второй результат показал Евгений Сидоров из Ленинградской области, также с одним кругом штрафа уступивший лидеру 23,2 секунды. Третье место разделили с отставанием в 37,1 секунды от победителя допустивший один промах Кирилл Стрельцов из Московской области и чисто стрелявший тюменец Евгений Идинов.

По итогам трёх гонок на «Ижевской винтовке» Стрельцов набрал больше всех очков и, согласно условиям отбора, гарантировал себе участие в январских этапах Кубка мира.

Как сообщал NEWS.ru, тюменская биатлонистка Ольга Мощенкова одержала победу в спринте на отборочных соревнованиях на Кубок мира в Чайковском.