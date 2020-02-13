https://static.news.ru/photo/489cae4a-4e83-11ea-a3fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов завоевал бронзовую медаль в суперспринте на седьмом этапе кубка IBU в Италии.

Первое место занял норвежец Вебьёрн Сёрум, преодолевший дистанцию 6 км без промахов за 14 минут 15,1 секунды. Серебро завоевал немец Симон Шемп (+8,2; 0). Отставание Стрельцова составило 8,6 секунды, он также сумел избежать промахов.

Ранее сборная Норвегии заняла первое место в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Второе место заняла сборная Италии, третье — Чехии. Россияне финишировали на шестом месте. В составе сборной России выступали Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов, писал NEWS.ru.