Российский биатлонист Кирилл Стрельцов завоевал бронзовую медаль в суперспринте на седьмом этапе кубка IBU в Италии.
Первое место занял норвежец Вебьёрн Сёрум, преодолевший дистанцию 6 км без промахов за 14 минут 15,1 секунды. Серебро завоевал немец Симон Шемп (+8,2; 0). Отставание Стрельцова составило 8,6 секунды, он также сумел избежать промахов.
Ранее сборная Норвегии заняла первое место в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Второе место заняла сборная Италии, третье — Чехии. Россияне финишировали на шестом месте. В составе сборной России выступали Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов, писал NEWS.ru.
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