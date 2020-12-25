Биатлонист Стрельцов объяснил неудачи в начале сезона коронавирусом

https://static.news.ru/photo/812ef0c0-4698-11eb-b479-fa163e074e61_660.jpg Фото: streltsov_kirill/Instagram.com

Чемпион России в индивидуальной гонке на традиционных соревнованиях «Ижевская винтовка» Кирилл Стрельцов прокомментировал свой успех и объяснил, почему начало сезона получилось для него не столь удачным.

Сезон начинался тяжело после того, как переболел COVID-19. Но хотел бы поблагодарить нашего старшего тренера Юрия Михайловича Каминского, который написал мне план на тот период, что я выступал в Кубке России. Я ему сразу сказал, что надо в первую очередь подготовиться к «Ижевской винтовке», но, как видите, всё получилось. Нахожусь пока в хорошей форме, — рассказал Стрельцов NEWS.ru.

Также биатлонист отметил, что ветер помешал ему отстрелять в индивидуальной гонке без промахов, однако и такого результата хватило для победы.

Как сообщал NEWS.ru, Кирилл Стрельцов стал чемпионом России в индивидуальной гонке на традиционных соревнованиях «Ижевская винтовка». Допустив два промаха, он быстрее всех преодолел 20-километровую дистанцию за 53.28,6 минуты.