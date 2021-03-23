Биатлонист Слепов закончил карьеру из-за нарушения антидопинговых правил

https://static.news.ru/photo/a5a7a5f2-8c7d-11eb-b1c1-96000091f725_660.jpg Алексей Слепов Фото: vk.com/alexeyslepovru

Российский биатлонист Алексей Слепов закончил карьеру из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщил его личный тренер Валерий Храмоножкин.

Ситуация не прояснилась, решения до сих пор нет и неизвестно, когда будет. На этом фоне Алексей принял решение завершить карьеру. Он не дисквалифицирован, имел право выступать дальше, но в связи с тем, что ситуация затянулась и были пропущены все отборочные старты, он решил закончить со спортом, — приводил слова Храмоножкина ТАСС.

В октябре 2020 года РУСАДА объявило о пропуске Слеповым трёх допинг-тестов в течение одного года, однако не объявило о дисквалификации, изучив объяснения спортсмена. Однако под давлением Международного союза биатлонистов (IBU) спортсмен не был полностью оправдан и расследование в его отношении продолжается, а сам он в этом сезоне не выступал на официальных соревнованиях под эгидой Союза биатлонистов России.

Как писал NEWS.ru, главный тренер сборной Монголии, российский и белорусский специалист Александр Попов рассказал об особенностях менталитета монгольских биатлонистов.