Биатлонист Серохвостов раскритиковал СБР за отказ от международных гонок

Биатлонист сборной России Даниил Серохвостов негативно воспринял отказ Союза биатлонистов России (СБР) от международных гонок из-за необходимости выступать под нейтральным статусом. По мнению биатлониста, нужно было дать спортсменам возможность добегать оставшиеся пять гонок, раз не было полного отстранения. Слова Серохвостова передаёт «Матч ТВ».

Кстати, для меня было непонятно. Сначала же нам разрешали ехать [на международные старты]. Но мы сами отказались — что без флага, без гимна, что не хотим унижаться. Какая разница? Вам унижаться? Вы всё равно сидите в кабинетах, а мы бегаем. Что нам эти пять гонок, оставшихся в сезоне? Дайте побегать, — сказал Серохвостов.

26 февраля Союз биатлонистов России (СБР) объявил, что сборная России не примет участия в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU. Такой была реакция российских спортивных чиновников на решение Международного союза биатлонистов о нейтральном статусе российских спортсменов на оставшиеся турниры под эгидой организации.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Виктория Сливко пожаловалась на отношение жителей европейских стран к россиянам. По мнению спортсменки, в Европе к гражданам России не испытывают положительных чувств или эмоций, из-за чего все члены сборной ощутили дискомфорт.