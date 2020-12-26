Биатлонист Поварницын оценил свою форму после перенесённого коронавируса

Удмуртский биатлонист Александр Поварницын, занявший шестое место в спринте на отборочных соревнованиях «Ижевская винтовка» рассказал о последствиях перенесённого коронавируса во время ноябрьского сбора национальной команды.
Я выздоровел достаточно быстро, но поймать прежнюю скорость пока тяжело. Конечно, с одним промахом надо попадать хотя бы в тройку лучших. Я пропустил около недели из-за болезни, но проблема была в том, что хочешь сразу броситься навёрстывать упущенное, а организм ещё не готов, и ты загоняешь себя ещё глубже, что со мной и произошло, — рассказал Поварницын NEWS.ru.
Также Поварницын отметил, что рассчитывает в следующем спринте побороться за место в тройке призёров и отобраться на январские этапы Кубка IBU.
Как сообщал NEWS.ru, югорский биатлонист Семён Сучилов одержал победу в спринте на отборочных соревнованиях «Ижевская винтовка».