Биатлонист Поварницын оценил свою форму после перенесённого коронавируса

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Югорский биатлонист Семён Сучилов одержал победу в спринте на отборочных соревнованиях «Ижевская винтовка». 10-километровую дистанцию он преодолел с одним кругом штрафа за 29.31,2.

Второе место занял другой хантымансиец Вадим Филимонов, который также допустил один промах и отстал от победителя на 25,9 секунды. Замкнул тройку лучших во второй раз на этих соревнованиях москвич Илья...