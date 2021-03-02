Биатлонист Первушин завоевал бронзу в спринте на юниорском чемпионате мира

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На проходящем в австрийском Обертиллиахе чемпионате мира среди юниоров по биатлону российский спортсмен Михаил Первушин стал обладателем бронзовой медали в спринте. Успех биатлонисту принесла безупречная стрельба.

Победителем гонки с результатом 23.16,1 минуты стал также стрелявший без промахов француз Эмильен Клод, у которого есть опыт выступления в Кубке мира. Серебряная медаль досталась чеху Микулашу Карлику, который с одним кругом штрафа уступил победителю 26,1 секунды. Результат Первушина хуже на 31,3 секунды, чем у победителя.

Даниил Серохвостов показал лучший ход по дистанции, но с четырьмя кругами штрафа финишировал лишь 21-м.

Как писал NEWS.ru, личный тренер лучшего российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович рассказал, что его подопечный готов к следующему сезону тренироваться в составе национальной команды.