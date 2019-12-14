https://static.news.ru/photo/0fdeccdc-1e63-11ea-8034-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Малышко Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Олимпийский чемпион Игр в Сочи-2014 Дмитрий Малышко заявил, что он не был удивлён санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отношению к российскому спорту.

Все спортсмены знали итог, мало кто был удивлён решением. Никаких сюрпризов. Да, информационное пространство взорвалось, но для нас ничего нового не было, — цитирует Малышко ТАСС.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заявил, что у WADA нет никаких вопросов к спортсменам.