Отказываться от эстафеты я не собирался, потому что мне лично нечего стыдиться. Я ничего не делал, ничего не употреблял и даже мысли такой не имел. У меня презрение ко всему, связанному с этим. Тем более в 2020 году обвинения идут со всех сторон, и даже думать об этом противно, — сказал Логинов журналистам.