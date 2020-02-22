Александр Логинов Александр Логинов Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что ему нечего скрывать, так как он не употребляет запрещённые вещества.

Отказываться от эстафеты я не собирался, потому что мне лично нечего стыдиться. Я ничего не делал, ничего не употреблял и даже мысли такой не имел. У меня презрение ко всему, связанному с этим. Тем более в 2020 году обвинения идут со всех сторон, и даже думать об этом противно, — сказал Логинов журналистам.

Ранее NEWS.ru сообщил об обысках, которые устроила итальянская полиция в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Кугаевского. По словам тренера, правоохранители явились в отель в 6 утра.

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