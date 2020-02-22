Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что ему нечего скрывать, так как он не употребляет запрещённые вещества.
Отказываться от эстафеты я не собирался, потому что мне лично нечего стыдиться. Я ничего не делал, ничего не употреблял и даже мысли такой не имел. У меня презрение ко всему, связанному с этим. Тем более в 2020 году обвинения идут со всех сторон, и даже думать об этом противно, — сказал Логинов журналистам.
Ранее NEWS.ru сообщил об обысках, которые устроила итальянская полиция в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Кугаевского. По словам тренера, правоохранители явились в отель в 6 утра.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен