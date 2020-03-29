Рекордсменка мира в прыжках с шестом, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала, что соблюдает карантин и остаётся дома в течение недели.

А я соблюдаю запрет на выход из дома в течение недели! Конечно, не нужно поддаваться панике, но выполнять рекомендации просто необходимо. Это в интересах наших с вами родителей, бабушек и...