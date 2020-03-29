Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович рассказал, как его подопечный тренируется во время карантина.
Саша сейчас находится в Саратове, но его работа идёт и не срывается. Он занимается силовой подготовкой, всё по плану, который был оговорен ранее. Он тренируется дома, у него есть спортивный зал, который он специально собрал для себя, — цитирует Касперовича РИА Новости.
Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что все члены национальной сборной ушли на карантин после возвращения с этапа Кубка мира в финском Контиолахти.Он отметил, что тренировочные планы согласовываются с личными тренерами и специалистами из сборной, писал NEWS.ru.