Биатлонист Логинов по неизвестной причине пропустит масс-старт в Оберхофе

https://static.news.ru/photo/28ba72c4-58af-11eb-a7a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24

Российский биатлонист Александр Логинов не примет участие в масс-старте в рамках шестого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

Логинов не бежит масс-старт! Даже тренеры не могут сказать почему. Однако, — написал Губерниев в Telegram-канале.

Мужская гонка на 15 километров должна начаться в воскресенье, 17 января, в 14:30 по московскому времени. При этом в случае если Логинов и правда снимается с забега, то Россию представят лишь два спортсмена — Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.

Логинов является лучшим из россиян в общем зачёте Кубка мира, однако он идёт лишь на 17-м месте, набрав 265 очков. Елисеев, у которого 222 очка, расположился на 20-й строчке, Латыпов набрал 192 балла и занимает 22-е место.

Возглавляют общий зачёт норвежцы, занимающие места с первого по четвёртое. На верхней строчке находится Йоханнес Бё, следом за ним идут Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Дале и Тарьей Бё.

Накануне NEWS.ru сообщал, что женская сборная России по биатлону в составе Евгении Павловой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла четвёртое место в эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Победу одержали хозяйки соревнований. Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Денизе Херрман и Франциска Пройсс в упорной борьбе на последнем этапе опередили квартет из Белоруссии. Третье место заняли шведские биатлонистки.