Российский биатлонист Александр Логинов оценил своё состояние перед предстоящим чемпионатом мира.
Кажется, знаю, что нужно изменить перед чемпионатом мира. Впереди 16 дней, и я, конечно, хочу провести их плодотворно в плане подготовки. Состояние сейчас, думаю, тройка по пятибалльной, — цитирует Логинова «Чемпионат».
Ранее сборная Франции по биатлону выиграла смешанную эстафету на шестом этапе Кубка мира в Поклюке. Сборную России представляли Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых, которые финишировали на четвёртом месте, писал NEWS.ru.
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