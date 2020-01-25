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Российская биатлонистка Лариса Куклина пока не определилась, стоит ли ей бежать в масс-старте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Бежать масс-старт или выспаться и отдохнуть завтра? Трудный вопрос. Сильная усталость, не знаю, где брать силы на масс-старт. Масс-старты мне не даются легко. Не думаю, что надо пропускать масс-старт, —...