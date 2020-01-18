Российский биатлонист Александр Логинов отметил сложные условия, которые были в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Мокрый снег сверху припорошило, и снег оказался тормознутый. Лыжи скользили лучше, чем в Анси, но условия были тяжёлые. Надо было стрелять на ноль. Эта ошибка не позволила мне бороться за призы. Состояние с первых до последних метров позволяло бороться с Эберхардом. Трасса мягкая, поэтому локоть не беспокоил, — сказал Логинов журналистам.
Ранее мужская сборная Франции выиграла эстафетную гонку на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Сборная России финишировала на четвёртом месте, за команду выступали Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов (+1.32,3; 0+5), писал NEWS.ru.
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