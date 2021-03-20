Биатлонист Латыпов впервые в карьере стал призёром Кубка мира

https://static.news.ru/photo/a0774eb6-8a66-11eb-8194-96000091f725_660.jpg Фото: edlatypov/instagram.com

Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял второе место в масс-старте в заключительной гонке международного сезона на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Победу одержал француз Симон Детьё.

Детьё обошёл россиянина на последнем круге в борьбе за победу и с двумя кругами штрафа показал победный результат 35.43,7 секунды. Латыпов также дважды промахнулся и уступил победителю 8,9 секунды. Замкнул тройку лучших норвежец Йоханнес Бё (3 промаха, +12,3 секунды), который стал обладателем Кубка мира в третий раз в карьере.

Матвей Елисеев занял в заключительной гонке 17-е место (3 промаха, +1.29,8), а Евгений Гараничев стал 21-м (4 промаха, +1.41,7).

Как сообщал NEWS.ru, российская биатлонистка Ульяна Кайшева в заключительном старте сезона на Кубке мира в Эстерсунде заняла пятое место в масс-старте, что стало её лучшим результатом в карьере. Победу одержала норвежка Ингрид Тандревольд.