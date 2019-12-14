https://static.news.ru/photo/b35cee7a-1f53-11ea-bfec-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Латыпов Фото: Alexander Shemetov/Global Look Press

Российский биатлонист Эдуард Латыпов упал во время эстафеты на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене из-за льда на трассе.

На повороте со спуска был небольшой участок льда, его сложно было заметить. Когда я на него наехал, лыжи ушли вперёд. Винтовкой ещё по голове досталось, но всё нормально, — цитирует Латыпова ТАСС.

Ранее мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Сборная России, которую представляли Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, финишировала на шестом месте, писал NEWS.ru.