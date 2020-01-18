Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о том, как проходил свой этап во время эстафетной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Соперники были близко, я знал, что надо к ним приближаться, но на последний круг немного не хватило. Я старался отдать все силы, но пока не та форма, чтобы показывать лучший ход. На стрельбе стоя я тоже замедлился, на чём потерял много времени, — сказал Латыпов журналистам.