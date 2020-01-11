https://static.news.ru/photo/bb2d795a-348c-11ea-b692-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Shemetov/Global Look Press

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление на четвёртом этапе эстафеты на Кубке мира в Оберхофе. Сборная России заняла четвёртое место.

С самого начала этапа пытался догнать немца и побороться за медаль, но Долль — сильный спортсмен с хорошим последним кругом, поэтому у меня не получилось. Это был мой первый четвёртый этап на международном уровне, раньше я его бегал только за региональную команду в России, — рассказал Латыпов NEWS.ru.

Также биатлонист отметил, что скольжение во время эстафеты было лучше, но из-за этого было сложно проходить спуск с опасным поворотом, где мешали вода и камни.

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